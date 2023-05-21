مجمع الإسماعيلية الطبي يزرع صمام لمسن دون تدخل جراحي

أعلن الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، نجاح فريق قسم القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي في تركيب صمام جديد عن طريق القسطرة بتقنية التافي "TAVI" لحالتين من المسنين بقسم القسطرة القلبية، الحالة الأولى لمنتفع يبلغ من العمر 78عام يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي مع وجود تاريخ مرضي لإجراء جراحة قلب مفتوح، وتركيب وصلات علي الشرايين التاجية واختلال بوظائف الكُلى وأمراض مزمنة ويعاني من آلام حادة بالصدر وصعوبة بالتنفس.

وأوضح الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إنه تم تركيب صمام جديد كالخيار العلاجي الأنسب، وقد قام الفريق الطبي بإجراء العملية وزراعة الصمام عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" من دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمعايير عالمية تضاهي وتتفوق على الأرقام العالمية في المجال، فيما تصل تكلفة العملية الواحدة 750 ألف جنيه للعملية الواحدة خارج التغطية الصحية الشاملة، لم يتكلف المنتفع أكثر من 400 جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، تعتبر تقنية "TAVI" تقنية حديثة يتم من خلالها استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح وتتميز بعدة مميزات حيث يتم إجراؤها دون تخدير كلي، إضافة كثر أمانًا لكبار السن، وتحدث تحت إشراف فريق طبي مؤهل وعلى أعلى مستوى من المهارة.

قام بإجراء القسطرة الطبية الفريق المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي الذي ترأسه الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية وخبير زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، الدكتور محمد عز الرجال، استشاري القلب والقسطرة وزراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، الدكتور محمود صباح، استشاري القلب والقسطرة وزراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، والدكتور كمال رأفت، والدكتور وسام الصاوي، الدكتورمحمد جمال بيومي «اخصائيي القلب والقسطرة»، الدكتورأحمد عادل Medtronic Technical Consultant- TAVI، الدكتور شيماء دهشان، استشاري التخدير، وذلك مع نخبة متميزة من فريق التمريض المتميز بهيئة الرعاية الصحية.