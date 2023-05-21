سقوط عصابة سرقة العدادات والأبواب الحديدية في شبرا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابة تخصص في ارتكاب جرائم سرقة العدادات والأبواب الحديدية بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة شبرا من أمين مخازن بإحدى المستشفيات بسرقة وحدتي تكييف خارجية خاصين بالعيادات الخارجية بالمستشفى، حال إجراء الصيانة الدورية بالتكييفات.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة العدادات والأبواب الحديدية من داخل العقارات والمصالح الحكومية بأسلوب "الفك" واعترفا بارتكاب 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب.



تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" عامل بمخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهامهم بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.