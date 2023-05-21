الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشيوخ" يقف حدادًا على النائب الراحل محمود بكرى ويعلن خلو مقعده

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وقف مجلس الشيوخ دقيقة صمتًا وحدادًا تمت خلالها قراءة فاتحة الكتاب ترحمًا على روح المرحوم النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية يوم العاشر من مايو الجاري، وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسته عن خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري. 

وجاء إعلان خلو مقعد النائب المرحوم محمود بكري، بعد أن تتم تلاوة إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة، والذي أفاد بوفاة النائب يوم العاشر من مايو الجاري وقيدت حالة الوفاة تحت رقم 472 بمكتب صحة الخبيري ب 15 من مايو بالقاهرة، وأخطر عبدالرازق الهيئة الوطنية للانتخابات لاستكمال إجراءات شغل المقعد الشاغر.

ونظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط شغل المنصب الشاغر عند الوفاة، بتصعيد المرشح الاحتياطي في حالة الانتخاب على القائمة.

ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيًا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "المشكلات– الرؤى".

وأكدت اللجنة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.

وذكر التقرير أن استهلاك الدواء في مصر شهد تطورًا خطيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعي الصحي وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسية هى السوق المحلية لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التي تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية في السوق العالمية الجديدة.

الهيئة الوطنية للانتخابات الراحل محمود بكري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المستلزمات الطبية برامج الرعاية الصحية خلال الجلسة العامة حداد

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

"التموين" تكشف حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائى

تفاصيل 4 وقائع للسرقة بالإكراه في مصر الجديدة

بدء إعادة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 فى طنطا

الجامعة الأمريكية تقدم منحًا لطلاب المدارس الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى