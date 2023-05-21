الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط مسجل خطر متورط في الاتجار بالمواد المخدرة في منطقة المرج.

وتبين بحوزته 1010 أقراص مخدرة ومبلغ مالي وسلاح أبيض (مطواة) وهاتف محمول وضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) حال وجوده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلوجرامات ومبلغ مالي وسلاح أبيض ومكواة شعر وكمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة وميزان حساس وهاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة (لهما معلومات جنائية) حال وجودهما بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام ومبلغ مالي وسلاح أبيض (مطواة) وهاتفي محمول.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط المواد المخدرة مسجل خطر منطقة المرج قسم شرطة السلام

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