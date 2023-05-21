الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شقيقان وراء قتل مسجل خطر فى عين شمس

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط شقيقين قتلا مسجل خطر بسبب خلافات بينهم في منطقة عين شمس.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس العثور على جثة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه وبها طلق نارى بالرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة عين شمس جثة طلق ناري الرقبة

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