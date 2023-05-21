الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الحديد والصلب للمناجم" تضاعف أرباحها 3 مرات خلال 9 أشهر

الحديد والصلب
الحديد والصلب

كشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 325% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

وسجلت الشركة، وفق بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، أرباحًا بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

يذكر أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر سجلت صافي ربح بلغ 69.5 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 17.01 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة إلى 152.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون في الفترة نفسها من 2021.

البورصة المصرية القابضة للصناعات المعدنية القابضة للصناعات المؤشـرات الماليــة الحديد والصلب

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