"مصر لصناعة الكيماويات" تضاعف أرباحها إلى 469 مليون جنيه في 10 أشهر

أعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن ارتفاع صافي ربح الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 175% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة، وفق بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأحد، صافي ربح بلغ 468.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل، مقابل 170.48 مليون في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 435.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 148.39 مليون في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة لتصل إلى 676.58 مليون جنيه مقابل 399.09 مليون في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.