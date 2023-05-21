بعد تسريب امتحان الجبر.. أولياء أمور: "الطلاب بيدخلوا اللجان بالهواتف"

مشهد متكرر كل عام مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وهو تسريب نموذج الأسئلة والإجابات في الدقائق الأولى للامتحانات، ما يدفع أولياء الأمور للاعتراض بسبب إهدار حق الطلاب الذين لا يعتمدون على الغش في الامتحان. وفي كل عام يتم تتبع صفحات تسريب الامتحانات دون وضع حد لها ليتكرر المشهد في العام التالي، وتصل بعض المطالبات بإعادة الامتحان من جديد، حتى يتم المساواة بين جميع الطلاب دون أن ينجح أحد معتمدًا على عمليات الغش.

تسريب امتحان الجبر

وبالأمس، تداولت جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لورقة أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، المقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم طبقًا للجداول. ونشرت جروبات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، صورًا لورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بمحافظتي قنا وأسيوط، وأسئلة امتحان الجبر والإحصاء بمحافظتي القاهرة وكفر الشيخ، كما تم إرفاق إجابات أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني المذكورة سابقًا، ذلك قبل بدء لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بدقائق.

رد التعليم

وعلى الفور ردت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عبر بيان لها، قالت فيه إنه لا يوجد أي تهاون في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني طوال فترة الامتحانات، مؤكدة على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري والمباشر مع حالات الغش التي يتم رصدها وفقًا للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأضاف البيان أن غرفة عمليات تعليم القاهرة لامتحانات الشهادة الإعدادية في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الامتحانات، وأنها تابعت منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان الامتحانية وعمليات التسريب التي حدثت للامتحان.

صفحات تسريب الامتحانات تجذب الطلاب

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعات تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، منها مجموعة "تسريب الامتحانات إعدادي وثانوي"، والتي ضجت بمنشورات لطلاب يسألون على تسريب امتحانات منها الجبر والإنجليزي إذ تضم نحو 17 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات في مصر.

ونشرت المجموعة روابط قنوات التليجرام التي تضم طلاب الشهادة الإعدادية ويقوم أصحابها بنشر وتسريب الامتحانات فور البدء فيها، وكتب الأدمن في منشور له بالأمس: "يتم تسريب الامتحانات كلها الساعة 11 بالليل اللي عاوز المحافظة بتاعته يا ريت يخش على اللينك ده بسرعه ويشتغل اللينك تعالى بسرعه هنا الساعة 11:00 بالليل الامتحانات كلها تنزل يلا بسرعة وشير اللينك".

وقام البعض بنشر إجابات الامتحانات المسربة أيضًا، كي يستخدم الطلاب الإجابة النموذجية للامتحانات المسربة دون عناء. وفي صفحة أخرى باسم "تسريب امتحانات جميع المراحل الدراسية"، سرب الأدمن امتحان الجبر على الصفحة، ليتفاعل معه عشرات الطلاب.

ووعد الأدمن في منشور آخر له، أنه سيقوم بتسريب الامتحانات القادمة كافة، ليلة الامتحان وليس الشهادة الإعدادية فقط، ولكن الثانوية العامة أيضًا، سيكون هناك تسريبات لكل المواد بدعوى أن ذلك تسهيلًا على الطلاب.

ولي أمر: "تسريب الامتحانات ليس من العدل"

وتعترض شيماء صبري، إحدى أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، على تسريب الامتحانات، مؤكدةً أن هناك ضرورة لتدخل وزارة التربية والتعليم من أجل منع ذلك الأمر.

وقالت: "الطلاب يدخلون التليفونات في اللجان، ولذلك يسهل عليهم التسريب".

وأضافت: "هناك طلاب يسمح لهم بدخول الامتحان بالهواتف، ويقومون بتصوير الامتحان وإرسال الإجابات النموذجية للامتحان، وطلاب آخرون يسهرون طول الليل للدراسة والنجاح بجهودهم، وهذا ليس عادلاً".

وأوضحت: "هذا ليس عادلاً من وزارة التعليم، لأنه يضيع مجهود الشخص الذي درس، فالطالب الذي يسرب الامتحان ويغش فيه يحصل على درجات أعلى من الطالب الذي درس، وهذا يسبب تعقيدًا للطلاب".