"صحة الشيوخ" تناقش زيادة حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، اليوم، 3 اجتماعات لمناقشة 3 اقتراحات برغبة، حيث تناقش فى الاجتماع الأول اقتراح برغبة مقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن "مد نطاق تطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 بشأن إصدار اللائحة النموذجية لوحدات ومراكز ومستشفيات محافظة المنوفية على جميع المحافظات.

وخلال الاجتماع الثانى تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب احمد قناوى بشأن خدمة المجرى المائي ما بين خزان أسوان والسد العالي، وفى الاجتماع الثالث تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد قرقورة بشأن "زيادة حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية.

وتستكمل لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مناقشة الدراسة المقدمة من النائب/ أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته المنظم لعمل نقابة التجاريين.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والعربية الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن "إعادة فتح مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية بمحافظة الإسكندرية.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب سـامـح صـلاح الشيمي" بشـأن عمل مكتب تصديق الإسكندرية التابع لوزارة الخارجية فترة مسائية.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن "سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى.

وأكدت اللجنة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.