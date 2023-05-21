في اليوم العالمي للشاي.. أبرز 5 كتب تتحدث عن الصناعة الرائجة

يحتفل العالم اليوم 21 مايو باليومالعالمي للشاي، حيث يعد من المشروبات الأساسية لدى المصريين، وبهذه المناسبة يرصد "الدستور" أبرز 5 كتب تتحدث عن الشاي وصناعته وأهميته وكافة ما يتعلق بهذا المشروب.

كتاب الشاي "ماذا تعرف عن صناعته؟ "

يعتبر كتاب الشاي للمؤلف الياباني "أوكاكورا كاكوزو" مِن أهم الكتُب وأمتعها التي تناولَت تاريخ مشروب الشاي في الصين واليابا، فقد خرج الشايُ مِن هذَين البلدين إلى جميع بلدان العالَم ليصبح المشروب الأول في العالم، والأكثر رواجًا بين المشروبات عبر القرون المختلفة.

وتطرق الكاتب إلى أهمية الشاي باعتبره مشروبًا يُعبر عن فلسفة شرقية ترتبط بشكل حيوي بحضارة بلاده وتاريخِها، بل وبمذاهبها الدينية حتى إن الكاتب يرى أن للشاي وطقوسِه في الحضارة الآسيوية "فلسفةً" خاصَّةً به، أو مذهبًا معينًا يُمكن أن يطلِق عليه: "فلسفة أو مذهب الشاي".

كتاب بصحبة كوب من الشاي

من تأليف ساجد العبدلي، وهو عبارة عن مجموعة من المشاهدات والتأملات التي ألفها الكاتب في جلسات مختلفة من حياته، في حضرة كوب من الشاي، وسط مشاهدات وتأملات وتفكرات حول نفسه ومشاعره ومزاجه تجاه الحياة وتقلباتها وظواهرها والناس وأطوارهم المختلفة.

كتاب من الشاي إلى الآتاي .. العادة والتاريخ

للمؤلفين عبد الأحد السبتي وعبد الرحمان الخصاصي، ويقع الكتاب في 485 صفحة، ويتناول موضوع من الشاي إلى الأتاي عبر مقدمة وأربعة أقسام يمكن اعتبار أولها بمثابة العمود الفقري للكتاب، ويحتوى على عدة ملاحق غنية وبيبليوغرافيا وفهارس متنوعة، جميعها تتحدث عن الشاي وأهميته وفوائده.

كتاب رسالة في الشاي والقهوة والدخان

الكتاب من تأليف جمال الدين القاسمي، يضم عدد من الفصول تتحدث عن مشروب الشاي، واسمه ومادته، وطريقة انتشاره بين الناس ومبدئه، وصفته النباتية، وتهيئته للاستعمال والتجارة.

كتاب حوش الشاي

كتاب من تأليف سمير الجندي، وهو عبارة عن أكثر من 80 نصًّا أدبيًا وأقاصيص تم كتابتها في حضرة كوب الشاي، يتحدث بعهضا عن الشاي وأهميته لدى الأديب، ويقع في 144 صفحة من الحجم المتوسط.