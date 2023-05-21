الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حق اليتيم".. التفاصيل الكاملة لتمزيق جسد شاب في عين شمس

جثة
جثة

خلافات جيرة تسببت في وفاة شاب وتمزيق جسده لدفاعه من طفل يتيم من أقاربه حاول عاطل الاعتداء عليه بالضرب في منطقة عين شمس.

بداية القضية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا يفيد وفاة شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم التحفظ على الجثمان ومناظرته في مشرحة زينهم.

تحقيقات النيابة 
وكشفت تحقيقات النيابة أن الشاب كان يمر في الشارع وعندما وصل أسفل منزله شاهد طفل يتيم من أقاربه يتشاجر مع عاطل بسبب لعبه في الشارع أسفل منزله، وبمعاتبه الآخر بعدم ضربه تفاجأ بتعديه عليه بالسب مما أدى إلى تطور الأمر إلى مشاجرة.

اعترافات المتهم

وتبين أن المتهم أخرج سلاح أبيض ومزق جسد الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فقال المتهم أن الضحية تعدى عليه بالضرب وتطاول عليه وحاول سحله في الشارع فحاول الدفاع عن نفسه بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته فتعدى عليه بالمطواة في رجله.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وفاة شاب عاطل منطقة عين شمس خلافات جيرة مشاجرة ضرب

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