فاتح بيرول : الإمدادات لن تتأثر بتطبيق التشديد لسقف أسعار النفط الروسي

كشف فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم تحليلات ومدخلات لمجموعة السبع بشأن الطاقة، لا ترى أن التشديد في تطبيق سقف الأسعار سيؤثر على إمدادات النفط والوقود العالمية، و إن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة التحايل على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية على وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية.

وأضاف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، أن أي تغييرات مهمة في الأسواق، سنعكسها كالمعتاد في تحليلاتنا وتقاريرنا، لكن في الوقت الحالي لا أرى سببا لإجراء تغيير في تحليلاتنا، وأضاف أن سقف السعر حقق هدفين رئيسيين هما عدم التسبب في شح المعروض في الأسواق، وفي الوقت نفسه خفض عائدات موسكو.

كانت قد اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض الرقم عند 60 دولارا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا، بالإضافة إلي تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية لحرمان موسكو من العائدات التي يمكن أن تدعم حربها ضد أوكرانيا.