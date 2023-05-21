جوتيريش يطالب بإصلاح مجلس الأمن الدولى ونظام "بريتون وودز"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إن الوقت قد حان لإصلاح كل من مجلس الأمن الدولي ونظام "بريتون وودز" بما يتماشى مع "الواقع في عالم اليوم".

ونظام "بريتون وودز" هو اتفاقية أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية في بريتون وودز بالولايات المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي، في هيروشيما باليابان، حيث عُقدت قمة مجموعة السبع، قال جوتيريش إن مجلس الأمن ونظام بريتون وودز يعكسان موازين القوة في عام 1945 ويحتاجان إلى تحديث.

وقال: "الهيكل المالي العالمي عفا عليه الزمن ومختل وغير عادل.. في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، فشل (الهيكل المالي) في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية".