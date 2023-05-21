محافظ القليوبية يبحث مع رئيس هيئة السكة الحديد المشروعات والفرص الاستثمارية

اجتمع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد لمناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها بالتعاون والتنسيق مع هيئة السكة الحديد، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للأراضي المملوكة للهيئة في نطاق المحافظة، فضلًا عن التنسيق لبدء تطوير مبني محطة قطار مدينة بنها ورفع كفاءة سور السكة الحديد داخل المدينة واستغلاله في رسم جداريات حضارية تعطي شكلا حضاريا أو وضع إعلانات تجارية ليتناسب مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها مدينة بنها عاصمة المحافظة.

وفي بداية الاجتماع، أعرب محافظ القليوبية، عن خالص تقديره وشكره لهيئة السكة الحديد وما تقدمه من خدمات للمواطنين في قطاع النقل والمواصلات، مرحبًا بالتعاون بين المحافظة وهيئة السكة في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بعدد من قطع الأراضي ذات المواقع المتميزة بمدينة بنها ومن بينها استغلال قطعة أرض الكائنة بغرب نفق شعراوي بمدينة بنها بمساحة 3700م2 تقريبا لتنفيذ بعض الأنشطة الاستثمارية والترفيهية والاجتماعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة ، بما من شأنه تحقيق أعلى عائد من تلك المساحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وكذا التطوير الحضري للمنطقة بالاضافة فتح ممر للقطاع (أ) من ممشى أهل مصر الملاصق لتلك المساحة من الجهة القبلية بما من شأنه تعزيز كفاءة الممشى وتحقيق التكامل بين هذا الجزء وباقي مراحل مشروع الممشي بالاضافة الي تنفيذ مشروع استثماري على مساحة 582.75 م2 تقريبًا أمام المساحة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والكائنة بشارع الجيش بميدان كاميليا بمدينة بنها.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع ضرورة البدء في اعادة تاهيل مبني محطة القطار بمدينة بنها ورفع كفاءة سور السكة الحديد واستغلال السور في إنشاء ورسم جداريات ورسومات بشكل حضاري لتتماشي مع أعمال التطوير التي تتم بمدينة بنها مشيرا أن المحافظة علي استعداد تام لتقديم اوجه الدعم للانتهاء من المشروع بالكامل.

وجاء الاجتماع بحضور المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام والعميد أحمد زين العابدين نائب رئيس الهيئة للخدمات المشتركة والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة ورئيس مدينة الخانكة ومديري مديرية المساحة والأملاك والشبكات الارضية والمناطق الصناعية والمكتب الفني.

وقد قام الهجان يرافقه المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام والعميد أحمد زين العابدين نائب رئيس الهيئة للخدمات المشتركة ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها وإسلام رجب مدير التطوير الحضري بتفقد عدد من المشروعات التى تم التنسيق فيها مع هيئة السكة الحديد حيث بدء الجولة بتفقد الممر التي إنشأته المحافظة لممشي أهل مصر بمدينة بنها القطاع(أ) بجوار مبني مديرية الرى موجها ببدء الأعمال بالممر لربطه بالممشي لفتح الممشي أمام المواطنين للتيسير عليهم.

كما تفقد سور السكة الحديد بشارع سعد زغلول لتطويره من خلال رفع كفاءته بالكامل واستغلال الحوائط لرسم جداريات حضارية ولوحات اعلانية بالاضافة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية ووضع تصور مناسب من خلال أحد المكاتب الهندسية المتخصصة.

كما تم أيضا تفقد قطعة أرض بجوار السكة الحديد من الناحية الشرقية بجوار ميدان كامليا ووجه بإستغلالها في إقامة أسواق حضارية ومشروعات للشباب.