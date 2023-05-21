دعبس: كلمة الرئيس فى القمة العربية تمثل خارطة طريق للعمل العربى المشترك

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية والتي اختتمت أعمالها أمس تعتبر بمثابة خارطة طريق للعمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أنها تمثل خارطة طريق لنشر السلام بالمنطقة.

وأضاف دعبس، أن كلمة الرئيس تضمنت القضايا والتحديات التى تواجه المنطقة والحلول الجادة التى يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات، مستشهدًا بما قاله الرئيس في كلمته حول أن "الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضرورة حياة لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها، فلا يستقيم أبدًا أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التى تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود".

وأشاد دعبس بتأكيد الرئيس السيسي في كلمته على أهمية الاعتماد على الجهود المشتركة، والقدرات الذاتية، والتكامل بين الدول العربية، لصياغة حلول حاسمة للقضايا التى تواجه المنطقة، وأن ذلك أصبـح واجبًا ومسـئولية، كما أن تطبيق مفهوم العمل المشترك، يتعين أن يمتد أيضًا، للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا، لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفى القلب منها؛ مؤسسات التمويل، وبنــــوك التنميــة الدوليـة التى ينبغى أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامى أخذًا فى الاعتبار، أن حالة الاستقطاب الدولى، أصبحت تهدد "العولمة"، التى كان العالم يحتفى بها وتستدعى للواجهة، صراعًا لفرض الإرادات، وتكريس المعايير المزدوجة، فى تطبيق القانون الدولى.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أكد في كلمته في القمة العربية التى عقدت مؤخرًا في جدة أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها. فلا يستقيم أبدًا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التى تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود.