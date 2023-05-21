سيدة في دعوى خلع: "كان بياخد فلوسي يصرفها على مراته الثانية.. وكسر دماغ بنتي"

تقدمت "نهاد ج." لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم 372 لسنة 2023، تطالب فيها بالطلاق للضرر الذي تسبب فيه زوجها المستمر على ابنتها الوحيدة.

وقالت الزوجة في مستهل حديثها لـ"الدستور": “مر على زواجنا 10 سنوات كاملة، فلم يكن زوجًا مثل باقي الأزواج، فكانت الحياة معه مثل القبر، كلها ظلام وعتمة طول الوقت، حاولت أهون على نفسي كثيرًا وأتحمل قدري ونتيجة اختياري السيئة من أجل طفلتي لكن فاض بي الكيل”.

وتابعت "نهاد": “لم يرزقني الله إلا بابنة واحدة، وأصبت بعدها بسرطان في الرحم واضطررت إلى إزالته نهائيًا، كان زوجي يتشاجر معي دائمًا على عدم قدرتي على الإنجاب، وعرضت عليه مرارًا وتكرارًا الزواج مرة أخرى لكنه كان يرفض بحجة أنه يحبني ولا يستطيع أن يكون مع أحد غيري، ومرت الأيام وأنا أعيش معه في كذبة كبيرة، فكان يستفيد من عملي مادياً ويعيش على حسابي، حتى اكتشفت أنه متزوج ولديه طفل وأخفيت عنه وتعاملت معه وكأن شيئاً لم يكن، بل منعت عنه الأموال الطائلة التي كان يتحصلها مني لكنه بدأ يتشاجر معي ومع ابنتي على أتفه الأسباب ويستغل غيابي في العمل ويتعدى على ابنتنا بالضرب المبرح دون أي أسباب واضحة، وفي آخر مرة، قام بضربها بآلة حادة تسببت في إصابتها بشرخ في الجمجمة، فقمت بطرده من شقتي ورفضت عودته مرة أخرى، وطلبت منه الطلاق بالمعروف، لكنه رفض لذلك لجأت للقضاء لرفع دعوى طلاق للضرر ضده".