الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كثافات متوسطة ومتحركة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

كثافات متوسطة ومتحركة
كثافات متوسطة ومتحركة

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الأحد، في شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة ؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية لمنع وقوع الكوارث.

وشهدت الطرق حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري، كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس.

كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كثافات مرورية متوسطة وقوع الكوارث الخدمات المرورية كوبري أكتوبر محور النصر السيولة المرورية المنصة

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