الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ناجلسمان مرشح لقيادة نابولى الموسم المقبل

ناجلسمان
ناجلسمان

ظهر اسم مدرب جديد على طاولة نادي نابولي الإيطالي، بعد اقتراب رحيل بطل الدوري لوتشيانو سباليتي عن الفريق بسبب توتر علاقته مع رئيس النادي.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، إن الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق مرشح لتدريب نابولي.

ويدخل ناجلسمان في الصورة بقوة لتدريب نابولي، حيث لم يتولى تدريب أي نادٍ منذ رحيله عن البافاري.

أرقام ناجلسمان مع بايرن ميونخ

يذكر أن ناجلسمان تولى مسئولية تدريب فريق بايرن ميونخ في يوليو 2021، وتمت إقالته في مارس 2023.

وقاد ناجلسمان فريق بايرن ميونخ في 84 مباراة، حقق خلالها 60 انتصارًا، و14 تعادلًا، بينما تلقى 10 هزائم.

وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو بايرن ميونخ 255 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 84 هدفًا.

وقاد سباليتي نابولي للتتويج بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد غياب اللقب عن خزائن النادي لأكثر من 30 عامًا. 

وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة فإن العلاقة بين سباليتي ودي لورينتس رئيس النادي، باردة إن لم تكن مجمدة، حيث زادت الشكوك حول مستقبل المدرب مع فريق الجنوب الإيطالي. 

وأوضحت أنه بالرغم من تجديد نابولي عقد سباليتي تلقائيًا بعد التتويج ببطولة الدوري الإيطالي، إلا أن إخطار الأول بذلك التجديد عبر خطاب، أمر لم يُعجب المدرب، وأنه لا يمكن استبعاد أن يقرر الطرفان الانفصال.

نابولى لوتشيانو سباليتي سباليتي ناجلسمان جوليان ناجلسمان

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