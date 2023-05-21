إصابة سائق ومساعده فى انقلاب مقطورة بالطريق السياحى

أصيب سائق ومساعده بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في انقلاب مقطورة بالطريق السياحي غرب الجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بنزلة الطريق السياحي.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب مقطورة محملة بالرمال بنزلة الطريق السياحي إلى المنصورية، وأسفر الحادث عن إصابة السائق ومساعده ونقلا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، ورفعت إدارة المرور آثار الحادث بالتنسيق مع حي الهرم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.