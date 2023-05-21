الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نور هاشم: الحوار الوطنى نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

النائب نور هاشم
النائب نور هاشم

قال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص على إشراك جميع الأحزاب السياسية ومختلف فئات الشعب في جلسات الحوار الوطني، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من إدارة الحوار الوطني والمشاركين فيه على استمراره ونجاحه ضمن المناخ الإيجابي.

وأكد "نور هاشم" أن هدف الحوار الوطني النهائي هو تحديد أولويات العمل الوطني طبقًا لما يتوافق عليه المشاركون وأن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التي تهم القطاع الأكبر من المواطنين، مشيدًا بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في ترتيب الأولويات المطروحة للنقاش.

وأكد أن جلسات الحوار تمثل بداية ونقطة تحول جديدة، لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إلى الحوار الوطني ليجمع القوى الوطنية على مائدة واحدة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يتميز بالتنوع سواء من حيث القضايا التي يناقشها، والتي تشمل 113 قضية، أو من خلال الفئات المشاركة، والتي تضم كل فئات ومكونات المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا التنوع الذي يشهده الحوار الوطني، سينعكس على المخرجات التي سينتهي إليها الحوار.

يذكر أن النائب نور هاشم سبق وأكد أن قانون صندوق مصر الرقمية يحقق نقلة نوعية للمواطن المصري ويسهم في إعادة بناء الإنسان من خلال الارتقاء بمستوى حياته عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلًا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

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