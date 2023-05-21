الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بترويج حشيش فى عين شمس

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأحد، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرامًا.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد ‏نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرامًا، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

التحري عن الواقعة تقرير مصلحة الطب الشرعي التحقيقات حبس

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