مستفيدة من قوافل "حياة كريمة": اكتشفت إصابتي بالسكر ولم أدفع أي مقابل للعلاج

قدمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جهود عديدة لتقديم رعاية صحية مميزة للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تطوير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، من خلال تشييد المباني وترميمها، علاوة على إحلال وتجديد البنية التحتية وتوصيل المرافق العامة والخدمية كالكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الإنترنت.



بالإضافة لذلك تم مد المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالأجهزة المعملية، وأجهزة الأشعة والتحاليل الطبية، وكذلك دعم المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالكمامات والكحول وأدوات التطهير والتعقيم، وذلك لتوفير رعاية صحية على أعلى مستوى للمواطنين في المستشفيات الحكومية، وتوفير البيئة الملائمة للطبيب لتشخيص الحالات بأكبر دقة ممكنة.

- قوافل صحية تشمل جميع التخصصات

وتنظم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفق بروتوكول تعاون بين المؤسستين، العديد من القوافل الطبية التي تشمل كافة التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة لوحدة خاصة بالتحاليل والصيدلية، وتتضمن القافلة الطبية عددا من العيادات أبرزها الأسنان، وأمراض القلب، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والأطفال، والرمد، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، والمخ والأعصاب، والعظام، بالإضافة إلى عيادة التحاليل والصيدلية.

- ولاء عبدالله: " اكتشفت اصابتي بالسكري ولم أدفع أي مقابل مادي "



و قالت ولاء عبدالله، سيدة في الـ41 من عمرها، مقيمة في مركز العياط، التابع لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قدمت للأهالي خدمات الكشف والتحاليل والأشعة والأدوية الطبية والعلاجية دون أن يتحمل أي مواطن أي مقابل مادي، نظير هذه الخدمات.

وأشارت ولاء إلى أن العيادات بها مجموعة من الأطباء، يوقعون الكشف الطبي على الحالات ويشرحون لكل مريض حالته، ويجيبون على كل أسئلة المرضى.



وأضافت أنها بفضل القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، اكتشفت إصابتها بمرض السكري، وكتب لها الطبيب عددا من التحاليل الخاصة بنسبة السكري في الدم، ووصف لها العلاج المناسب لحالتها، والتي صرفته من الصيدلية التابعة للقافلة الطبية دون دفع أي نقود.