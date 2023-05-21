الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة جمال اللبان و5 رجال أعمال للجنايات للاستيلاء على 70 مليونا

جمال اللبان
جمال اللبان

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات السابق بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ70 مليون جنيه.

كشف أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما كمدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليونا و293 ألفاً و243 جنيها وأربعة و60 قرشاً والمملوك لجهة عمله.

وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف أمر الاحالة  أنه حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف.

وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات الخاصة بباقي المتهمين لتكون أفضل العطاءات المقدمة ومتناسبة مع القيمة التقديرية، وبعرض المستندات على لجان البت الفني والمالي تمت الترسية على تلك الشركات، ثم تولى بنفسه أو عن طریق باقي المتهمين توريد جزء من الأصناف محل المناقصات المحدودة، واستحصل على توقيعات أمناء المخازن بما يفيد - على خلاف الحقيقة - توريد جميع الأصناف، مستغلا في ذلك علاقته بأمين عام مجلس الدولة.

جمال إبراهيم اللبان مجلس الدولة محكمة الجنايات 73 مليون جنيه موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات

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