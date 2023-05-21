الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنظام "الدفاعات".. طلاب الدبلومات الفنية بأسوان يواصلون تأدية امتحاناتهم العملية

طلاب
طلاب

يواصل طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، تأدية امتحاناتهم العملية والمعملية "دور أول" للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك "بنظام الدفاعات".

ويصل عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى مديرية التربية والتعليم في أسوان 16 ألف و305 طالب نظام 3 و5 سنوات، وهم موزعين على 69 لجنة.

وشهدت مدارس التعليم الفنى على مستوى مديرية التربية والتعليم فى أسوان، توافد العديد من الطلاب لتأدية امتحاناتهم العملية وفق الجداول المعتمدة.

وتستمر الامتحانات العملية للدبلومات الفنية حتى يوم ٢٦ مايو الجارِ،  لتنطلق بعدها الامتحانات النظرية يوم ٢٧ مايو وتنتهى ٨ يونيو المقبل، وذلك وفق الجداول المعتمدة التى أعلنتها الوزارة.

جدير بالذكر أن كشف عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم تجهيز (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأكد أنه تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها ٦٩ لجنة على مستوى المحافظة بواقع (٣٣ لجنة صناعى نظام ٣ سنوات -  ٧ لجان صناعى إعداد مهنى - لجنة صناعى نظام ٥ سنوات  -  ١٩ لجنة تجارى نظام ٣ سنوات -  لجنة تجارى نظام ٥ سنوات - لجنتان فندقى نظام ٣ سنوات - لجنة واحدة فندقى نظام ٥ سنوات - ٤ لجان زراعى نظام ٣سنوات - لجنة واحدة تعليم مزدوج) موزعة كالتالى:  (٢٣ لجنة بإدارة أسوان التعليمية - خمسة لجان بإدارة دراو التعليمية - سبعة لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية- ١٢ لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية- ٢٢ لجنة بإدارة إدفو التعليمية)

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة  للمنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها ٤٠ استراحة بواقع (٧ استراحات بإدارة أسوان - ٨ استراحات بإدارة نصر النوبة - ٣ استراحات بإدارة دراو - ٩  استراحات بإدارة كوم امبو - ١٣ استراحة بإدارة إدفو). وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة ومشتملاتها - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه...إلخ) التى تضمن للسادة المنتدبين إقامة كريمة. كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأوضح  أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسته، وأضاف أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

أسوان امتحانات الدبلوم الفنية نظام الدفاعات امتحانات الدبلومات الفنية مديرية التربية والتعليم بأسوان الإمتحانات العملية

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