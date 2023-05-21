الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال الربع الأول 2023.. ارتفاع أرباح موبكو 93% متجاوزة 3.9 مليار جنيه

شركة موبكو
شركة موبكو

كشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 93% على أساس سنوي.

خلال الربع الأول من 2023 .. ارتفاع أرباح موبكو 93% متجاوزة 3.9 مليار جنيه 

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 3.9 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 2.03 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

فيما وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022، وكانت مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، حققت صافي ربح مستقل بلغ 3.83 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 1.54 مليار جنيه في 2021.

 

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