بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

بدأت، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، على أن تبدأ غدًا بكلية التربية للطفولة المبكرة، ومن المقرر أن تبدأ كليات الزراعة سابا باشا والتربية الرياضية للبنات والأعمال والفنون الجميلة 27 مايو الجاري، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 30 مايو.

وشددت جامعة الإسكندرية على ضرورة تأمين أعمال الامتحانات والكنترولات، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة جميع منتسبي الجامعة.

وأنهت كليات ومعاهد الجامعة كل استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات فى ظروف تهيئ لهم فرص التفوق، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد طوال فترة الامتحانات بالكليات، لتوجيه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم.

ووجهت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بضرورة الالتزام بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، وإعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات.

كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية بنين والصيدلة جامعة الإسكندرية، قد بدأت أمس.