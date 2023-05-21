الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

بدأت، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، على أن تبدأ غدًا بكلية التربية للطفولة المبكرة، ومن المقرر أن تبدأ كليات الزراعة سابا باشا والتربية الرياضية للبنات والأعمال والفنون الجميلة 27 مايو الجاري، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 30 مايو.

وشددت جامعة الإسكندرية على ضرورة تأمين أعمال الامتحانات والكنترولات، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة جميع منتسبي الجامعة.

وأنهت كليات ومعاهد الجامعة كل استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات فى ظروف تهيئ لهم فرص التفوق، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد طوال فترة الامتحانات بالكليات، لتوجيه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم. 

ووجهت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بضرورة الالتزام بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، وإعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات.

كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية بنين والصيدلة جامعة الإسكندرية، قد بدأت أمس.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الدراسات الاقتصادية التربية للطفولة المبكرة التربية الرياضية التربية النوعية الاقتصادية والعلوم السياسية الاحترازية والوقائية أعمال الامتحانات إسكندرية الفصل الدراسي العلوم السياسية

الأكثر قراءة

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

بدء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية فى القاهرة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح

توريد 124367 طن قمح من محصول الموسم الجديد فى الغربية

إصابة عامل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

القمة المصرية- العمانية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل