من اليابان.. بايدن يعلن عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف تزامنا مع لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما باليابان.

وقال الرئيس الأمريكي من هيروشيما حيث تعقد قمة مجموعة السبع، إن الحزمة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة"، وذلك بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات "F-16" المتطورة إلى أوكرانيا.

- ماكرون: قمة مجموعة السبع فرصة لإقناع الهند والبرازيل بالوقوف مع أوكرانيا

وسبق وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قمة مجموعة السبع في اليابان، تعد فرصة لإقناع الدول الناشئة الكبيرة مثل الهند والبرازيل بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فقد أكد ماكرون على ضرورة تجنب الانقسامات بين مجموعة السبع وتلك الدول، مشيرًا إلى أن القمة في هيروشيما، قمة للوحدة لا سيما بالنسبة لأوكرانيا.



وأضاف الرئيس الفرنسي، إنها تهدف إلى بناء إطار للسلام يستند إلى القانون الدولي ويجب أن يكون سلامًا دائمًا وليس على أساس وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تجميد الصراع.

كما وصف "ماكرون" مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة العربية بالسعودية بأنها نقطة تحول حقيقية.