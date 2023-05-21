اليوم.. "إعلام البرلمان" تناقش موازنة قطاعات وزارة الثقافة

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023- 2024 فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، "الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية – صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا".

كما تستكمل مناقشة مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023- 2024 فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، "مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة – قطاع الفنون التشكيلية".

على صعيد آخر يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن "سبل دعـم الصناعات الدوائيةوالمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى.

وأكدت اللجنة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.

