نجمات عالميات استعانوا بمصممين أزياء عرب في مهرجان كان السينمائي (صور)

يشتهر المصممون اللبنانيون بإبداعاتهم الدرامية العالية، وهو بالضبط ما تدعو إليه السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي سنويًا، و2023 لا تختلف.

حتى الآن هذا العام، اختارت النجمات أمثال كاليستا فلوكهارت وكاثرين زيتا جونز وغونج لي بالإضافة إلى عارضتي الأزياء ديدي ستون وسارا سامبايو تصميمات بيوت الأزياء العربية اللبنانية.

مشاهير كان

في ليلة الافتتاح ارتدت زيتا جونز فستانًا أحمر غنيًا من تصميم إيلي صعب لحضور العرض الأول لفيلم Jeanne du Barry.

ارتدت لي أيضًا تصميم أحمر اللون من تصميم إيلي صعب للعرض الأول لفيلم Indiana Jones و Dial of Destiny، مرتدية بذلة ذات غطاء أحمر التوت لتمشي على السجادة المنسقة مع زوجها الملحن الفرنسي جان ميشيل جار.

مشاهير كان

دعمت نجمة Ally McBeal Flockhart زوجها Harrison Ford في افتتاح Indiana Jones مرتديةً تصميم زهير مراد الأسود، بينما ارتدى فورد بدلة توكسيدو بول سميث.

مشاهير كان

في تصميمات زهير مراد أيضًا كان النموذج البرتغالي سامبايو الذي ارتدى البوب ​​البرتقالي النابض بالحياة لحضور عرض كايبوتسو (الوحش)، والعارضة البلجيكية ليديا بيلين، التي ارتدت ثوبًا ورديًا في العرض الأول لفيلم Kuru Otlar Ustune (حول Dry Grasses).

مشاهير كان

وكانت هناك بعض الإطلالات الجريئة مثل Coco Jones التي وصلت المهرجان في زي جرىء وتم تصويرها خارج فندق مارتينيز وهي ترتدي ثوبًا أرجوانيًا برباط علوي وفتحة على الخصر.

مشاهير كان

وكانت منى زكي قد ظهرت على السجادة الحمراء لحفل مهرجان كان بإطلالة مميزة قد جعلتها ترند على مدار اليومين الماضيين، وهي مرتدية فستان طويل لفت الأنظار في إطلالة رقيقة ومميزة لها.

مشاهير كان

وكانت النسخة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي قد تم افتتاحها يوم الثلاثاء الماضي بأجواءً ساحرة مع العروض الأولى المذهلة على السجادة الحمراء والجوائز المرموقة والحضور البارزين من جميع أنحاء العالم.