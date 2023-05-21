قوات "فاجنر" الروسية تعلن السيطرة الكاملة على باخموت.. وأوكرانيا تنفى

أعلنت القوات الروسية، بقيادة مجموعة "فاجنر" الخاصة العسكرية، سيطرتها الكاملة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا "بالكامل"، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وفي وقت سابق صرح يفجيني بريجوزين، قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، بأنه بحلول ظهر 20 مايو تمت السيطرة على الجزء الأخير من المدينة بعد 224 يومًا من القتال"، معربًا عن شكره الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الدعم الذي قدم لمقاتلي "فاجنر" خلال معركة "أرتيوموفسك".

ولكن نفي المتحدث باسم الجيش الأوكراني، سيرهي تشيرفاتي، أن "هذا ليس صحيحًا وحداتنا تقاتل في باخموت كما أنها لا تزال موجودة في أجزاء من باخموت".

وفي آخر التطورات الميدانية قصفت القوات الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، مقاطعة دونيتسك 38 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك باستخدام 148 ذخيرة لتسفر عن إصابة 4 مدنيين.