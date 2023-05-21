الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 قتلى فى هجوم مسلح على مشاركين بسباق للسيارات بالمكسيك

هجوم مسلح بالمكسيك
هجوم مسلح بالمكسيك

لقي 10 من المشاركين في سباق سيارات مصرعهم وأصيب 9 آخرون، بإطلاق نار بولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.

ونقلت وسائل إعلام عن سلطات بلدية إنسينادا، أن هجومًا مسلحًا في منطقة سان فيسنتي استهدف مشاركين في رالي يعرف باسم "كاشانيازو"، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ووفاة 10 أشخاص.

وذكرت السلطات أن سيارة رمادية حديثة الطراز وصلت إلى المنطقة الموجودة في الطريق السريع ترانسبينيسولار عند الكيلومتر 90 في منطقة سان فيسنتي، ونزل منها أشخاص بدأوا في إطلاق النار بأسلحة طويلة على المتسابقين الذين كانوا متوقفين عند محطة وقود.

المكسيك هجوم مسلح إطلاق نار اصابة 9 أشخاص سباق سيارات

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