"مستقبل وطن" يقدم مراجعات لطلاب الشهادة الإعدادية بمدينة نصر

نظمت أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن بمدينة نصر، مراجعات تعليمية (مجانية) لطلبة الصف الثالث الإعدادي، وذلك بمقر الحزب في ٥٩ شارع عباس العقاد بمدينة نصر، برعاية المهندس طارق عثمان أمين القسم.

حزب مستقبل وطن

وقدمت مي مدحت و محمود فهيم مراجعات الحاسب الآلي، كما قدم عماد سالم مراجعة مادة الجبر، وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، وتم توزيع ملازم مراجعة للمادتين على الطلبة مجانًا .

حزب مستقبل وطن

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الأعباء عن المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات قيادات أمانة القاهرة برعاية الطلبة، وهم النائب محمد ماهر أمين العاصمة، والنائب ناجح جلال أمين تنظيم العاصمة.

حزب مستقبل وطن

وبدأت مبادرة المراجعات المجانية للطلبة يوم 10 مايو الجاري، وتستمر حتى يوم 22 مايو .

حزب مستقبل وطن

كما تستعد أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة نصر، لتقديم مراجعة مجانية في مادة الهندسة، اليوم الأحد، مع الاستاذ عماد سالم في السادسة والنصف مساءً، ومراجعة مادة العلوم غدًا الإثنين.

حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن