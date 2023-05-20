المفكر اللبناني أحمد قيس ضيف صالون الأوبرا الثقافي.. الأربعاء

يستضيف صالون الاوبرا الثقافي المفكر اللبناني الدكتور أحمد قيس، وذلك يوم الأربعاء المقبل 24 مايو في السابعة مساءً، وذلك فى ندوة ثقافية في صالون الأوبرا الثقافي على المسرح الصغير، وتدير اللقاء الدكتورة شيماء عمارة، وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي بالأوبرا، وتحت قيادة الفنان الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية.

وتتضمن الندوة إطلالة نقدية وفكرية من خبير تطوير الشخصية وتنمية الوعي د.ياسر فتحي، وفقرة غنائية بصوت الفنانة آلاء عمرو صوليست مركز المواهب بالأوبرا.

جدير بالذكر أن صدر أخيراً عن دار البيان العربي في لبنان ودار الملتقى في القاهرة كتاب جديد لأحمد قيس، «العدل والعدالة» وحائز على إجازة طبع ونشر وتداول، ومجاز طبعه ونشره وتداوله من «مجمع البحوث الإسلامية» في الأزهر الشريف، بالإضافة الى حصوله على رقم إيداع قومي في دار الكتب المصرية. وجاء هذا العمل في ثلاثة فصول تتوزع على 316 صفحة من القطع العادي.

قدّم للكتاب وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى، والذي يتحدث عن العدل والعدالة بصفته قاضياً يشهد له القوس بنزاهته.

ويقول الوزير المرتضى في تقديمه للكتاب: «إن الحاجة الى العدل هي تماماً كالخبز، ولكنه خبز الكرامة والعزة الإنسانية التي لا يمكن الإستغناء عنها في حال من الأحوال، وحتى لو بقي العدل طريداً في مدلهمات السياسة الدولية، ومن جهة أسير سياسات حكّام الظلم والجور من جهة ثانية، فإنه سيبقى ملاذاً للجميع، وسيظل غاية أهل الأرض، سواء أكانوا من المتمسكين بالشريعة أو بالقانون الوضعي.

فلابدّ للناس من أمير بر أو فاجر كما يقول الإمام علي بن أبي طالب، وعند الحاجة الى السلطة والنظام، تبرز الحاجة الأكبر للعدل، لأنّه إذا اتسعت السلطة، وامتدت يد السلطات كانت الحاجة للعدل أكبر وأوسع».

أما المؤلف الدكتور قيس، فيقول في مقدمته: «إنّ العدل أنشودة الأحرار والمصلحين في طول الزمان وعرضه، والعدالة ترنيمة حزينة تتلوها شفاه المظلومين والمعذبين والفقراء في الأرض».