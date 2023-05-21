الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب من قرية الضما فى كوم أمبو

متهم
متهم

ألقت مباحث مركز شرطة إدفو، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كوم امبو، السبت، القبض علي المتهم بقتل شاب من قرية الضما بكوم امبو. 
 

وكانت معلومات سرية وصلت الي مباحث كوم أمبو تفيد بتواجد المتهم المقيم بقرية مخيمر بكوم امبو في احدى القرى التابعة لمركز شرطة ادفو، بعد التنسيق تم القبض علي المتهم وترحيله إلي مركز شرطة كوم امبو تمهيدا لعرضه على النيابة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ٧ أيام ماضية عندما وقعت مشاجرة بين المجني عليه ومقيم قرية الضما والقاتل ومقيم قرية مخيمر التابعتين لمدينة كوم امبو ، قام علي إثرها الثاني بإطلاق النار علي الأول وهو ما تسبب في مصرعه ونقلة لمشرحة مستشفى إدفو وتمكن القاتل من الهرب الي احدى قرى مدينة ادفو حتي تمكن رجال الأمن من القبض عليه.

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