السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشاهر: الصين تسعى لصياغة نظام اقتصادي جديد وهذا ما يقلق الدول السبع

شاهر الشاهر
شاهر الشاهر

قال شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، إن الصين أعربت عن استيائها من بيان مجموعة السبع، مشيرًا إلى أن الصين بدأ صوتها يرتفع مؤخرًا وتعبر عن رفضها لقرارات القمة والتي اعتمدت على طمس الحقائق.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجموعة الدول السبع تجتمع وتشجع بعضها على دعم أوكرانيا، في حين تمنع الدول من مساعدة روسيا، مشيرًا إلى أن بكين تسعى لصياغة نظام اقتصادي جديد، وهو ما سيشكل تهديدًا للدول السبع، ولهذا تُتهم الصين باتهامات تراها الأخيرة غير واقعية.

الصين لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول 

وأشار إلى أن الصين لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ولديها أسلوب مختلف عن الدول السبع، ولكن الضغط واضح على الصين لموقفها مع روسيا وهناك مجموعة من التهديدات وقلق من الدول السبع. 

الصين مجموعة السبع نظام اقتصادي جديد تهديد الشئون الداخلية للدول

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