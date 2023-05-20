السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: روسيا حذرت من بناء تحالف دولى بأوكرانيا وتزويدها بطائرات f16

f16
f16

قال أمين حطيط، خبير عسكري واستراتيجي، إن الغرب اتخذ قرارًا بتزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه عسكريًا وذلك لمنع سقوطها، ومنع الجيش الروسي من تحقيق أهداف استراتيجية بأوكرانيا، وكذلك اقتياد روسيا لحرب طويلة الأمد لترهقها.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأوكرانية بمفردها لا تستطيع أن تقدم الهدف المطلوب من الحرب، وخلال 15 شهرًا أوكرانيا لم تحقق المطلوب من الحرب، ولهذا يعود الغرب لتزويدها بأسلحة جديدة على أن تكون هناك قناتان عسكريتان القناة الأوكرانية التقليدية وغير التقليدية، والثانية القناة التحالفية، ولهذا السبب حذرت روسيا من بناء التحالف وتزويد أوكرانيا بطائرات f16، وأنه في حال مد أوكرانيا بها سيكون رد روسيا غير متوقع.

منظومة روسيا التدميرية

وأكد أن روسيا بصدد إعادة النظر بمنظومتها التدميرية التي يمكن أن تزجها بالميدان واختبرتها مؤخرًا ودمرت الكثير من المخازن بأوكرانيا وأرعبت المدن بالقنابل شديدة الانفجار. 

خبير عسكري أوكرانيا بناء التحالف روسيا أهداف استراتيجية

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