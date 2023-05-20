السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الحب الأعمى".. رحلة فتاة من سوهاج للشروق دفعها الحب لسرقة والدها

حبس
حبس

“حرّض فتاة على سرقة والدها بسوهاج وشرع في قتلها”.. حيلة ارتكبها شاب للنصب على حبيبته وسرقتها بان حرضها على سرقة والدها بسوهاج واستقطابها لمنطقة الشروق لقتلها عقب استيلائه منها على المبلغ المالي المتحصل من السرقة.

أمام النيابة سردت الفتاة قصتها من سوهاج للشرقية وقالت إنها سرقت مبلغ مالي كبير من والدها بتحريض من صديقها من مسكنها بمحافظة سوهاج وهربت مع عشيقها واستأجرا شقة في منطقة الشروق وعندما حان موعد قسمه الغنيمة اختلفا فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

الخلاف بين العاشقين تطور لمد الأيدي فقرر العشيق أن يدفن جريمته معها بقتلها وبالفعل تعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشي عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار ولكن القدر كان له دور آخر ولم تمت وفاقت من غيبوبتها لتتوجه إلى قسم الشرطة.

قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق كشفت الحادث بعدما عثرت على الفتاة ملقاه على الأرض وفي حالة إعياء شديد ومصابة بجرح بالرأس عندما حاولت الذهب إلى القسم سقطت مره أخرى في الشارع وعندما فاقت حكت لضباط الشرطة عما حدث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واستيلائه على المبلغ المالي بحوزتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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