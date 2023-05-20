السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عبد الخالق العطيفي يوضح فوائد صلة الرحم وثوابها في الدنيا والآخرة (فيديو)

الشيخ عبدالخالق العطيفي
الشيخ عبدالخالق العطيفي

قال الشيخ عبدالخالق العطيفي، خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن صلة الرحم لها فوائد كثيرة أهمها أنها تحمي الإنسان وتحصنه من أمرو قد تخزيه في الدنيا والآخرة.

وأضاف العطيفي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان الذي يصل رحمه لا يمكن أن يقع في موقف من مواقف الخزي أو الذلة أو العار، لافتًا إلى أننا أخذنا هذا وتعلمناه من النبي في أول لقاء له مع سيدنا جبريل حينما كان يتعبد في غار حراء.

 وأوضح العطيفي، أن الإنسان الذي يصل الرحم ويعين على نوائب الدهر ويكرم الضيف، لا يخزيه الله أبدًا، لافتًا إلى أن واصل الرحم عليه أن لا يخاف من جور الزمان أو شماتة الأعداء وأن الله ناصره.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس برنامج ايات بينات فوائد صلة الرحم صلة الرحم الإنسان

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