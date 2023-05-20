جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه بمحمد رمضان وخطة عمل مؤسسة خيرية

كشف الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، عن تفاصيل حديثه مع الفنان محمد رمضان، ووعده له بالشروع في إنشاء مؤسسة رمضان الخيرية.

وقال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد رمضان في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن محمد رمضان اتصل به صباح اليوم، وأشاد بطريقة نقده له بعد نشره صورة الدولارات، ووصف حديثه بالراقي، كما كشف له عن أنه يقدم مساعدات للناس في بلد والدته بالفعل، وعمل حضانات لناس غلابة.

وأضاف شعبان: "اقترحت عليه أنه آن الأوان تعمل مؤسسة رمضان الخيرية، قال: إيدي في إيدك، وسنلتقي قريبًا منتصف الليل، أو غدًا لنترجم الأفكار لخطة عمل وواقع يفيد الناس".

ولفت شعبان، إلى أن أمريكا نفسها تشكو من فاتورة أمراض القلب، ولابد أن يساعد المجتمع المدني ورجال الأعمال في فاتورة علاج الحالات الصعبة.