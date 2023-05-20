السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه بمحمد رمضان وخطة عمل مؤسسة خيرية

جمال شعبان
جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، عن تفاصيل حديثه مع الفنان محمد رمضان، ووعده له بالشروع في إنشاء مؤسسة رمضان الخيرية.

وقال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد رمضان في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن محمد رمضان اتصل به صباح اليوم، وأشاد بطريقة نقده له بعد نشره صورة الدولارات، ووصف حديثه بالراقي، كما كشف له عن أنه يقدم مساعدات للناس في بلد والدته بالفعل، وعمل حضانات لناس غلابة.

وأضاف شعبان: "اقترحت عليه أنه آن الأوان تعمل مؤسسة رمضان الخيرية، قال: إيدي في إيدك، وسنلتقي قريبًا منتصف الليل، أو غدًا لنترجم الأفكار لخطة عمل وواقع يفيد الناس".

ولفت شعبان، إلى أن أمريكا نفسها تشكو من فاتورة أمراض القلب، ولابد أن يساعد المجتمع المدني ورجال الأعمال في فاتورة علاج الحالات الصعبة.

محمد رمضان جمال شعبان دولارات محمد رمضان

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