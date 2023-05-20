السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب يبحث سُبل تطوير منظومة الطب الرياضى بشكل تكاملى

وزير الشباب
وزير الشباب

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، سُبل تطوير منظومة الطب الرياضي بشكل متكامل، بجانب النواحي التسويقية والاستثمارية، بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، الدكتور محيي معروف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتناول اللقاء، مناقشة الرؤى المتعلقة بتطوير المنظومة استفادةً من الإمكانيات المتوفرة، وتسويق واستثمار ما تقدمه مراكز الطب الرياضي من خدمات طبية للاعبين والمواطنين لتشغيلها على نطاق واسع.

وأكد وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرًا إلى أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليه، والعمل علي تطويره بتفكير مختلف على كل المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي التي تتضمن عدة تخصصات، وكذلك ضرورة الاهتمام المجال التعليمي، والتوجه نحو إقامة أكاديمية للطب الرياضي، وتقنين أوضاعها وربطها بالوحدات ومراكز الطب الرياضي علي مستوى الجمهورية.

كما لفت الوزير إلى أهمية مستشفيات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.

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