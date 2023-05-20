قناة الناس| عبد الخالق العطيفي يوضح مفهوم صلة الرحم (فيديو)

قال الشيخ عبدالخالق العطيفي، خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن الله تعالى حدثنا عن صلة الرحم إذ يقول في كتابه العزيز "ويصلون ما أمر الله به أن يوصل"، حيث أمرنا بوصل الرحم.

وأضاف العطيفي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن صلة الرحم هو أن يصل الإنسان أقاربه، بأن يقابل السيئة بالحسنة، وأن أتحمل إيذاء القريب وأبادله السيئة بالحسنة، مشيرًا إلى أن صلة الرحم ليس معناها أن يحسن الإنسان إلى أقاربه بقدرن بل مقابلة اسليئة بالحسنة.

وأوضح العطيفي، أن صلة الأرحام يترتب عليها أمور كثيرة، دلنا عليها الله تعالى حيث قارن وصل الرحم بخشية الله تعالى والخوف من حسابه حيث قال في كتابه "وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.