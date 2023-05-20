محلل سياسى يكشف أهمية التطبيع الإيرانى السعودى وتأثيره على الأمن القومى العربى

قال المحلل السياسي السعودي، فواز العنزي، إن التقارب والتطبيع السعودي الإيراني في مثل هذه الظروف مطلب ضروري ومهم جدًا، مشيرًا إلى أن الحكمة والخبرة التي تناولتها المملكة في هذه الخطة ليس في صالحها فقط ولكن في صالح الأمن القومي العربي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأربعة عقود الماضية نجد أن هناك تدخلًا إيرانيًا في العواصم العربية مما أثر كثيرًا على الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن أول شرط وضعته السعودية هو عدم تدخل إيران في الأمن القومي العربي أو ما يؤثر عليه.

التدخل الإيراني ببعض الدول العربية وقت الربيع العربي

وتابع، أنه بالعودة للوراء نجد تدخل إيران وتركيا وبعض الدول ذات المستوى العالمي بحجة المصالح سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أثرت على الاستقرار وهذا ما شاهدناه بشأن الربيع العربي.

وأوضح أن مؤتمر جدة، كان يحمل شعار التغيير والتجديد، ولم يكن هناك تغير جذري إلا بالتكامل العربي من خلال جامعة الدول العربية، لافتًا إلى أن الجامعة عاشت عقودًا لم تتغير ولم تتطور ومن الطبيعي أن يكون موقفها ضعيفًا في عملية الدعم والتكامل خلال السنوات الماضية.