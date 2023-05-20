بلوجر تزعم وفاة شقيقها بسبب شعرية سريعة التحضير.. وخبير تغذية ينفى

قالت البلوجر شريهان يوسف، إن شقيقها توفي بعد تناوله وجبة شعرية سريعة التحضير، بسبب تحدٍ مع أصدقائه من ضمن التحديات المنتشرة على السوشيال ميديا.

وكشفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن تفاصيل الوفاة، قائلة إن شقيقها بعد تناول الوجبة كانت صحته جيدة، لكن في الليل أخبر والدته أنه يشعر بألم في معدته، وظهرت عليه أعراض قيء، وعندما توجه للمستشفى، الأطباء قالوا إن لديه التهابات في المعدة.

وأضافت: "روح البيت، وكان لسة تعبان، رجعوه المستشفى، قالوا عنده أملاح زائدة، وصديد على الكلى، ومفيش في جسمه أوردة لتركيب المحاليل، ركبوا كانيولا في رقبته، وظل 5 أيام يتردد على المستشفيات، حتى الوفاة".

ولفتت إلى أنه لم تتخذ أي إجراء قانوني، لأنها لم ترغب في تشريح جثمان شقيقها، ولا تعرف مصدر التحدي، أو الجهة التي تتخذ إجراء ضدها.

خبير تغذية: النودلز لا تحتوى على أي مادة سامة ولا تسبب الوفاة

من ناحيته، أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، أن النودلز لا تسبب الوفاة، مردفًا: "الطب الشرعي هو من يحدد سبب الوفاة، أما النودلز فيأكلها ملايين الناس".

ولفت إلى أن الأعراض التي ظهرت على الطفل من صديد على الكلى، لا علاقة لها بأكل اعتيادي، وبالنسبة لمادة الجلوتومات أحادي الصوديوم، الموجودة في النودلز وتسبب ضمور نهايات الأعصاب في حالات الاعتماد على المادة من الشعرية سريعة التحضير أو مكعبات المرقة على مدار 5 سنوات متواصلة.