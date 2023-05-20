السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"إيرينا": الطاقة المتجددة تخلق وظائف جديدة وتعزز صحة الإنسان

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا IRENA في تقرير حديث لها أن يمكن لتنمية الطاقة المتجددة أن تدفع النمو الاقتصادي وتخلق وظائف جديدة وتعزز صحة الإنسان ورفاهيته على المستوى الوطني، وكشفت عن أطر تحقيق ذلك من خلال سلسلة من الدراسات تعرف بـ Leveraging Local Capacity  المتعلقة بأنواع الوظائف التي تم إنشاؤها وتقترح إضافتها على الصناعات القائمة.

وحددت إيرينا IRENA في تقريرها كيفية دراسة المتطلبات على طول سلسلة القيمة بأكملها، لا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية والمهارات، بهدف إنتاج وتركيب وتشغيل المصانع أو المرافق بناءً على تقنية محددة للطاقة المتجددة.

وأوضحت أن الطاقة المتجددة نوفر على نطاق صغير الكثير من فرص العمل أيضًا. يشير تحليل أجرته إيرينا إلى أن هناك حاجة إلى أعمال التشغيل والصيانة طوال عمر نظم الطاقة الشمسية، وبالتالي تمثل هذه الأعمال 33% من نسب العمالة المطلوبة على المستوى الوطني. 

كما أوضحت أن أعمال تركيب النظم الشمسية تمثل نسبة 28٪ من فرص العمل المطلوبة، وكذلك أعمال إيقاف تشغيل النظم الشمسية تمثل 20٪، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الحجم، تليها المبيعات والتوزيع 10٪ والمشتريات والتصنيع 9٪.

بعبارة أخرى، يمكن للبلدان التي لا تصنع المعدات محليًا أن تحقق فرص عمل في قطاعات أخرى من سلسلة القيمة لنظم الطاقة الشمسية.

الطاقة المتجددة إيرينا IRENA وظائف صحة الإنسان

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