السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تصل لـ3510 جنيهات.. 4 فئات لأسعار تذاكر الحفل الأول لهبة طوجي بالأوبرا

بوستر حفل هبة طوجي
بوستر حفل هبة طوجي

طرحت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، التذاكر الخاصة بحفل النجمة اللبنانية هبة طوجي، المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 16 يونيو المقبل، على المسرح الكبير، بمشاركة الموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني والأوركسترا السيمفونية، وقيادة المايسترو الكبير أحمد عويضة.

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، إلى أربعة فئات الأولى بمبلغ 3510 جنيهات، والثانية بقيمة 3210 جنيهات، أما الثالثة بقيمة 2510 جنيهات، والرابعة والأخيرة بقيمة 1810 جنيهات.

تفاصيل الحفل الأول لهبة طوجي بالأوبرا

يعتبر هذا الحفل الأول لهبة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وتحتفل خلاله هبة مع جمهورها بأحدث البوماتها "بعد سنين"، والذي يضم 13 أغنية، منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل هبة طوجي وهي: 

  • تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف.
  • الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء “البدلة كاملة جاكيت + كرافتة” عند دخول المسرح الكبير.
  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .
  • الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس الا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته .
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.

المعروف أن هبة ميشال طوجي بدأت مسيرتها الفنية مع المخرج أسامة الرحباني في يوليو 2011 حيث لعبت دور البطولة في المسرحية الغنائية "دون كيشوت، وفي عام 2015 شاركت هبة في النسخة الفرنسية من برنامج ذا فويس أحلى صوت (بالفرنسية: The Voice: la plus belle voix) مغنية باللغة العربية حيث انضمت لفريق ميكا، وفي عام 2016 شاركت هبة مع شركة والت ديزني في أداء أغنية البداية لمسلسل إلينا وبداية من عام 2002 وصولًأ لعام 2007 درست الغناء في أيكول دي أرت غسان يمني لتذهب لاحقًأ بعدها لجامعة القديس يوسف بيروت تخصصت في الصوتيات والسينما حتى نالت عن دراستها شهادة البكالوريوس في تخصصها عام 2010، وبداية من عام 2007 حتى وقتنا الحالي طورت طرق غنائها مع أسامة الرحباني.

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