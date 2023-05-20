بعد وفاة طفل بسبب النودلز الكورى.. كيف تساهم الشطة فى الموت المبكر؟

حالة من الفزع سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت البلوجر شريهان يوسف، عن وفاة شقيقها بسبب "النودلز" الكوري، حيث انهارت خلال فيديو نشرته عبر حسابها قائلة: "الحمد لله والله يسامحه ويرحمه، عنده 17 سنة بيحب الإندومي الكوري الحراق، الشطة بوظتله الكلى وفقعت المرارة 5 أيام وتوفى".

النودلز الكوري الحراق هو نوع من الشعيرية سريعة التحضير، يتميز بمذاقه الحار والتوابل والصلصات، حيث يعتبر هذا الطعام من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الناس، خاصة الشباب، لسهولة تحضيره ورخص ثمنه.

النودلز الكوري هو وجبة سريعة ولذيذة، لكنها قد تحمل بعض الأضرار على صحة الإنسان، فقد انتشرت بشكل كبير بالتزامن مع الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي والتحديات بين رواد هذه المواقع، وفقًا لما نشره موقع "health" الطبي.

ما هي أضرار النودلز الكوري والإفراط في تناولها؟

زيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول في الدم، وزيادة محيط الخصر.

زيادة الوزن، لاحتواء النودلز على سعرات حرارية عالية وقليلة من الألياف والبروتين، بالإضافة إلى إجهاد الكبد، لاحتواء النودلز على مواد حافظة وإضافات كيميائية تصعب هضمها وتخزن في خلايا الكبد.

أكد خبراء التغذية أن أحد أضرار النودلز "الحراق" هو تعب الجهاز الهضمي، لصعوبة تحطيم المكرونة المعالجة في المعدة، وتأخير امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة الأخرى، لذلك، ينصح بتقليل تناول النودلز الكوري، أو استبدالها بأطعمة أخرى أكثر صحة وغنية بالفيتامينات والمعادن.

أضرار تناول الشطة على صحة الجسم

الشطة هي توابل حارة تستخدم في إضافة نكهة للأطعمة، وتتكون من فلفل حار مجفف ومطحون، وقد تحتوي على مواد أخرى مثل الملح والسكر والخل والثوم والبهارات.

تعتبر الشطة من الأطعمة المحببة للكثير من الناس، خاصة في بعض الثقافات والمطابخ، لكن هل تعلم أن تناول الشطة بكثرة قد يسبب بعض الأضرار على صحتك، ففي السطور التالية نرصد بعضًا منها.

أكد الخبراء، أن تناول الشطة بكثرة قد يسبب التهابات في المعدة والأمعاء، ويزيد من خطر الإصابة بالقرحة أو التهاب المعدة أو القولون العصبي، كما أن الشطة لا تحتوي على كميات كافية من الألياف والبروتين، وهما مكونان مهمان لصحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تناول الشطة إلى الإسهال أو الإمساك أو حرقة المعدة أو زيادة إفرازات المعدة.

تحتوي الشطة أيضًا على كميات كبيرة من الصوديوم، وهو معدن يساهم في زيادة احتباس السوائل في الجسم، وبالتالي زيادة الوزن، كما أن الشطة قد تزيد من شهية الإنسان لتناول المزيد من الطعام، خاصة المالح أو المقلي أو المُصنّع.