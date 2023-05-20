البرلمان العربي يندد بتعرض مبنى السفارة القطرية للاقتحام في السودان

ندد البرلمان العربي واستنكر بشدة تعرض مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم ، للاقتحام والتخريب.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذا الاقتحام يعد عملا إجراميا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها.

وشدد البرلمان العربي ، على ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية وتوفير التأمين الكامل لها، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وجدد البرلمان العربي مطالبته جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي وإعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.

مجموعة الدول السبع تدعو لإنهاء الأزمة في السودان

وفي وقت سابق من اليوم، دعا البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الكبرى «G7» التي عقدت في اليابان إلى تهدئة الأوضاع في السودان.

وشدد البيان الختامي للقمة على دعوة أطراف النزاع في السودان إلى إنهائه دون شروط مسبقة، مطالبين جميع الجهات الفاعلة في السودان لاتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات.

وأكدت الدول السبع أنها تعمل على تعبئة ما يصل إلى 600 مليار دولار لتمويل البنى التحتية ومساعدة الدول حسب البيان الختامي.

قمة مجموعة السبع G7

وشهدت قمة مجموعة السبع المنعقدة على مدار 3 أيام في مدينة هيروشيما اليابانية تعبير الدول الأعضاء في المجموعة عن بالغ القلق حيال قضايا النووي الإيراني، والحرب الروسية الأوكرانية، وتنامي القوة العسكرية للصين عبر تعزيز ترسانتها النووية.

وانطلقت، أمس الجمعة، أعمال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، لبحث تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي، وسبل مواجهة القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين، إضافة لملفات أخرى.