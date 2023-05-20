السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربي يندد بتعرض مبنى السفارة القطرية للاقتحام في السودان

البرلمان العربي
البرلمان العربي

ندد البرلمان العربي واستنكر بشدة تعرض مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم ، للاقتحام والتخريب.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذا الاقتحام يعد عملا إجراميا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها.

وشدد البرلمان العربي ، على ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية وتوفير التأمين الكامل لها، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وجدد البرلمان العربي مطالبته جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي وإعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.

مجموعة الدول السبع تدعو لإنهاء الأزمة في السودان

وفي وقت سابق من اليوم، دعا البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الكبرى «G7» التي عقدت في اليابان إلى تهدئة الأوضاع في السودان.

وشدد البيان الختامي للقمة على دعوة أطراف النزاع في السودان إلى إنهائه دون شروط مسبقة، مطالبين جميع الجهات الفاعلة في السودان لاتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات.

وأكدت الدول السبع أنها تعمل على تعبئة ما يصل إلى 600 مليار دولار لتمويل البنى التحتية ومساعدة الدول حسب البيان الختامي.

 قمة مجموعة السبع G7

وشهدت قمة مجموعة السبع المنعقدة على مدار 3 أيام في مدينة هيروشيما اليابانية تعبير الدول الأعضاء في المجموعة عن بالغ القلق حيال قضايا النووي الإيراني، والحرب الروسية الأوكرانية، وتنامي القوة العسكرية للصين عبر تعزيز ترسانتها النووية.

وانطلقت، أمس الجمعة، أعمال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، لبحث تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي، وسبل مواجهة القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين، إضافة لملفات أخرى.

البرلمان العربي السودان السفارة القطرية أعمال التخريب الخرطوم

الأكثر قراءة

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

مواقع التواصل الاجتماعى.. سلاح ذو حدين فى العلاقات الزوجية بالعصر الحديث

البنك الأوروبي يسلط الضوء على الشراكات مع مصر لدعم جهود التحول الرقمي

استجابة لشكوى.. الأمن يضبط 136 قضية مخدرات فى شبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل يقلق إسرائيل؟

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال