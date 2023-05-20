الشوط الأول.. أستون فيلا يهدر ركلة جزاء ويتقدم على ليفربول بهدف بالدوري الإنجليزي

تقدم فريق أستون فيلا، على مضيفه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين طوال أحداث الشوط.



وحاول لاعبو ليفربول تسجيل هدف مبكر وفرض سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما اعتمد فريق أستون فيلا على امتصاص هجوم الريدز ثم الانقلاب للهجوم.



وأهدر أولي واتكينس هدف محقق لأستون فيلا بركلة جزاء في الدقيقة 21.



واستمرت المحاولات من فريق أستون فيلا لتسجيل هدف التقدم، وسجله جاكوب رامسي في الدقيقة 28 من عمر الشوط بصناعة من دوجلاس لويز.



وحاول لاعبو ليفربول تهديد مرمى أستون فيلا في الدقائق التالية من عمر الشوط وتسجيل هدف التعادل ولكن محاولاتهم لم تهدد المرمى.

ولم يسدد لاعبو ليفربول أي كرة على المرمى من 3 محاولات، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لفريق أستون فيلا وخرجت مثلهما من الملعب.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق أستون فيلا.