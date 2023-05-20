السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. أستون فيلا يهدر ركلة جزاء ويتقدم على ليفربول بهدف بالدوري الإنجليزي

هدف أستون فيلا
هدف أستون فيلا

تقدم فريق أستون فيلا، على مضيفه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

 

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين طوال أحداث الشوط.


وحاول لاعبو ليفربول تسجيل هدف مبكر وفرض سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما اعتمد فريق أستون فيلا على امتصاص هجوم الريدز ثم الانقلاب للهجوم.


وأهدر أولي واتكينس هدف محقق لأستون فيلا بركلة جزاء في الدقيقة 21.


واستمرت المحاولات من فريق أستون فيلا لتسجيل هدف التقدم، وسجله جاكوب رامسي في الدقيقة 28 من عمر الشوط بصناعة من دوجلاس لويز.


وحاول لاعبو ليفربول تهديد مرمى أستون فيلا في الدقائق التالية من عمر الشوط وتسجيل هدف التعادل ولكن محاولاتهم لم تهدد المرمى.

ولم يسدد لاعبو ليفربول أي كرة على المرمى من 3 محاولات، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لفريق أستون فيلا وخرجت مثلهما من الملعب.

 

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق أستون فيلا.

ليفربول استون فيلا مباراة ليفربول واستون فيلا الدورى الانجليزى البريميرليج

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة

الأمم المتحدة: المجتمع المدنى شريك لنا فى مصر على المدى الطويل

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

صاحب تمثال الأم وابنها بالمنيا جورج ألبيرت: النحت مهنتى وأعلم نفسى من خلال الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى