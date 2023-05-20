السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بمقصية كاسيميرو

هدف كاسيميرو
هدف كاسيميرو

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره بورنموث بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

 

هدف الشوط الوحيد أحرزه البرازيلي كاسيميرو بالدقيقة 9 بمقصية رائعة، داخل منطقة الجزاء سكنت شباك نيتو حارس بورنموث.

 

واستحوذ لاعبو اليونايتد على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 58% مقابل 42% لصالح أصحاب الأرض بورنموث.

 

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

 

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: رافائيل فاران- فيكتور ليندولف- لوك شاو- آيرون وان بيساكا.

خط وسط الملعب: كارلوس كاسيميرو- كريستيان إريكسن- برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أنتوني- أنتوني مارسيال- جادون سانشو.

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كل من: جاك بوتلاند - ديوجو دالوت- هاري ماجواير- فريد- تيريل مالاسيا- أليخاندرو جارناتشو- فاكوندو بيليستري- ووت ويجهورست- سكوت فرانسيس ماكتوميني.

بينما يفتقد فريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام بورنموث، لخدمات النجم ماركوس راشفورد.

 

 

 

 

 

 

مانشستر يونايتد بورنموث الدورى الانجليزى كاسيميرو اليونايتد

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