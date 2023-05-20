قناة الناس| لماذا مدح الله أصحاب هذه القلوب؟ نبوى الأزهرى يجيب (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الله تعالى مدح أصحاب القلوب الطيبة والنظيفة والسليمة، بأنهم هم المفلحون يوم القيامة، حيث قال تعالى "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول أمر أمته بأن تتخذ بعض الإجراءات التي توصل الإنسان إلى مرحلة أصحاب قلوب طيبة ورحيمة، حيث قال النبي "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا".

وأوضح نبوي الأزهري، أن القلب هو النقطة المركزية في جسد الإنسان، لذلك قال عنه الرسول "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.